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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Beyşehir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.

01.08.2019 00:51 Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Beyşehir ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada motorun kaput kısmına gizlenmiş ruhsatsız 14 tabanca ele geçirildi.?
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde A.Y ve T.S'nin ruhsatsız tabanca imalatı ve satışı yaptığı bilgisini aldı.
Ekiplerin silah imalatı ve ticareti ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı.
Aramalarda otomobilin motor kaput kısmına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ve 14 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde ise 2 adet şarjör bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

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