Haberler » Güncel » Konya'da silah operasyonu: 166 adet silah ele geçirildi

Konya'da silah operasyonu: 166 adet silah ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

16.10.2019 08:55Konya'da silah operasyonu: 166 adet silah ele geçirildi
Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir kişiyi fiziki takibe aldı. Şahsın belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan İ.S'yi gözaltına alırken, evde yapılan aramada 28 adet uzun namlulu av tüfeği, 1 adet kısa dipçik pompalı tüfek, 15 adet kutu içerisinde kuru sıkı tabanca, 112 adet arızalı şekilde kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:27 Geleceğin iletişimcileri Piri Reis'te yetişiyor
10:27 Kırkağaç'a özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
10:26 Konut satış istatistikleri
10:26 Van'da terör operasyonu: 4 tutuklama
10:25 Komandolar, milli sporculara selam gönderdi
10:25 Kaldırımda yürürken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü
10:24 Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
16.10.2019 10:28:42