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Konya'da silah ve bıçakla market soymaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri marketi silah ve bıçak zoruyla soymaya çalışan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

27.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:40Konya'da silah ve bıçakla market soymaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
Konya'da girdikleri marketi silah ve bıçak zoruyla soymaya çalışan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir markete giren 3 kişi, market sahibi Bedri T'nin oğlu Mustafa T'den silah ve bıçak zoruyla para istedi.
Para vermeyeceğini söyleyen Mustafa T'yi, şüphelilerden biri bıçakla bacağından yaralandı. Diğer şüphelinin de üzerindeki silahı çıkardığı sırada baba Bedri T, müdahale etti.
Şüphelinin elindeki tabancayı alan Bedri T. havaya ateş açıp şüphelilerin olay yerinden kaçmasını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Ahmet U. (34), Mehmet T. (37) ve Mehmet Ali Ç'yi (36) kısa sürede yakaladı.
Şüphelilerin, daha önceden gasp, yağma, hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Öte yandan 3 zanlının bir gün önce de aynı markete gelerek silah zoruyla bir miktar para gasbettikleri belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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