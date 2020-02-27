Haberler » Güncel » Konya'da silah ve bıçakla market soymaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı - Haber

Konya'da silah ve bıçakla market soymaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da girdikleri marketi silah ve bıçak zoruyla soymaya çalışan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.

27.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:48Konya'da silah ve bıçakla market soymaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı
Konya'da girdikleri marketi silah ve bıçak zoruyla soymaya çalışan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir markete giren 3 kişi, market sahibi Bedri T'nin oğlu Mustafa T'den silah ve bıçak zoruyla para istedi.
Para vermeyeceğini söyleyen Mustafa T'yi, şüphelilerden biri bıçakla bacağından yaralandı. Diğer şüphelinin de üzerindeki silahı çıkardığı sırada baba Bedri T, müdahale etti.
Şüphelinin elindeki tabancayı alan Bedri T. havaya ateş açıp şüphelilerin olay yerinden kaçmasını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Ahmet U. (34), Mehmet T. (37) ve Mehmet Ali Ç'yi (36) kısa sürede yakaladı.
Şüphelilerin, daha önceden gasp, yağma, hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Öte yandan 3 zanlının bir gün önce de aynı markete gelerek silah zoruyla bir miktar para gasbettikleri belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmelerinin ardından, çıkarlıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:46:12