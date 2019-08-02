Haberler» Güncel» Haber

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

02.08.2019 22:08 Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesi Okçu Mahallesi'nde M.S. (27) ve E Ç. (25) isimli şahıslar otomobilleriyle, ilçe merkezi istikametinde motosikletiyle seyreden M.Ç'nin (44) yolunu kesti.
Bir hafta önce meydana gelen kavgayla ilgili husumetli oldukları iddia edilen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Motosikletinden inen M.Ç. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile M S. ve E.Ç'yi yaraladı. Yaralılar Konya'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:42   Yolda bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için 80 kilometre katetti
23:40   Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:40   Hindistan'dan Pakistan'ın "koşullu konsolosluk yardımı" teklifine red
23:37   Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı
23:36   Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
23:36   Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı
23:31   Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı