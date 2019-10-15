Haberler » Güncel » Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

15.10.2019 10:24Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Konya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki çay ocağında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A. ile arkadaşı Emre G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Başından yaralanan Uğur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Selimiye, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:59 İYİ Parti TBMM grup toplantısı
10:58 "Brexit anlaşması hala mümkün"
10:51 Keyifli Yaş Alma Kongre ve Fuarı 17 Ekim'de açılıyor
10:51 Kınalı Keklikler artık özgür
10:57 Dha yurt bülteni - 7
10:56 Pakdemirli'den Macaristan'da "Barış Pınarı" mesajı
10:56 Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti
15.10.2019 11:01:31