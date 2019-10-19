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Konya'da silahlı kavga 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga 2 yaralıKonya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak, 1 kişi de darbedilerek, yaralandı.

19.10.2019 11:04
Konya'da silahlı kavga 2 yaralı
Konya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak, 1 kişi de darbedilerek, yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Nurullah İp av tüfeği ile vurularak, adı açıklanmayan bir kişi de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden Mustafa E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çalıların arasında elleriyle delil aradı. Başlatılan soruşturma sürüyor.
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Olay yerinden detaylar
Polisin çevrede delil araması
Haber-Kamera Mehmet IŞIK KONYA DHA))
Konya'da silahlı kavga 2 yaralı

Selçuklu, Polis, Konya, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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