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Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

19.10.2019 11:43Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Konya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Barış Caddesi ile Mehtap Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup kavşakta karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası çıkan kavgada Nurullah İ. av tüfeği ile vurularak, Ali Ö. de darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede delil ararken kaçan şüphelilerden Mustafa E.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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