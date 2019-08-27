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Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, birisi izinde olan uzman onbaşı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

27.08.2019 20:25
Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, birisi izinde olan uzman onbaşı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 90252 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açılması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24), Yusuf Işıklı (23), Fatih Öksüz yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren zanlı ise siyah renkli bir otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralılardan, uzman onbaşı Erhan Yucael ile Yusuf Işıklı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

KARAMAN'DA YAKALANDI

Olay yerinde plakası 70 AAH 168 olarak tespit edilen otomobilin yakalanması için Karaman polisi de alarma geçti. Karaman'a gelen otomobil Fatih Mahallesinde içerisinde 1'i kadın 4 kişi ile yakalandı. Araçtaki şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.Öte yandan, olayın meydana geldiği sırada sokakta yaşanan karmaşa da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin iki aracın arasına yere düşmesi ve vatandaşların etrafa bakması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti

Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
ALİ: Ülke teksas a dönmüş. Vuran vurana...
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