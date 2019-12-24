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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

24.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:50 Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, iki çocuğu hastaneye kaldırıldı
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle'de ikamet eden Hatice Aytaç, akşam sobayı yaktıktan sonra çocukları Rabia (14) ve Ferit (9) ile birlikte uyudu.
Sabah saatlerinde rahatsızlanan anne, durumu telefonla yakınlarına bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki çocuğunu Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen aile bireylerinden anne Hatice Aytaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatice Çarpar, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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