Haberler » Güncel » Konya'da 'SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni' düzenlendi - Haber

Konya'da "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi.

04.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:36 Konya'da
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi.
SOBE Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Otizm Eylem Planı çerçevesinde, otizmli çocukların eğitimi için merkezde yürütülen faaliyetlere destek amacıyla yapılan çalışmalar anlatıldı.
SOBE Vakfının kuruluşundan bugüne NEÜ tarafından her zaman desteklendiğini ve destekleneceğini belirten NEÜ Rektör Yardımcısı Zekeriya Mızırak, şunları kaydetti:
"Bu çocuklarımızın hizmetinde olmak ayrı bir huzur. Siz gönüllüler karşılıksız olarak buraya geliyorsunuz. Kendinize lazım olan zamanı buraya veriyorsunuz. Allah bunun karşılığını da mutlaka verecektir. Ben hem vakfımıza, hem hocalarımıza, hem gönüllülerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Programın sonunda, Otizm Gönüllülerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı - Haber
18:50   İstanbul'da silahlı ve çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme - Haber
18:48   Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
18:48   Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
4.01.2020 18:57:23