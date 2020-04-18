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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:06
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent sessizliğe büründü
Konya 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Konya kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.
Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların dolaşmasına izin vermedi.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Araçları ve sokağa çıkan vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor.
Şehirlerarası bağlantı yollarında ise trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Yollarda yasaktan muaf tutulan nakliye kamyonları dışında araç bulunmuyor.
Emniyet ekipleri, Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Adana, Karaman ve Aksaray'a bağlayan yollar ile ilçe bağlantı yollarında trafik denetim istasyonları kurdu.
Uygulamadan istisna tutulan ürünlerin taşındığı yük kamyonları ile özel izinli araçlar dışında yollarda araç bulunmadığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Konya, Güncel
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