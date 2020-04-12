Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:04
Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya 'da yasağa uyuldu. Sokaklarda sessizlik hakim olurken,  yasağa uymayanlar hakkında da polis tarafından idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara ulaştırılıyor - Haber 17:35: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine teşekkür - Haber 17:34: İhbara giden polis ve sağlık ekiplerine pastalı sürpriz - Haber 17:33: Gölbaşı Belediyesinden duyarlı davranış - Haber 17:33: Boşalan sahillerde kalan kuşlara polisler sahip çıktı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber