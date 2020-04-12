Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu

Konya'da sokağa çıkma yasağına uyulduKONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

12.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:57
Konya 'da sokağa çıkma yasağına uyuldu
KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya'da yasağa uyuldu. Sokaklarda sessizlik hakim olurken, yasağa uymayanlar hakkında da polis tarafından idari para cezası uygulandı. Konya’da sokağa çıkma yasağına uyuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 19:00: Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haber 18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber