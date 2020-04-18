Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı

Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadıKONYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı.

18.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:27
Konya 'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı
KONYA'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi, köpek ve kuşların aç kalmaması için yem bıraktı. Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve doğal hayattaki hayvanlara yönelik besleme çalışmalarını özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde daha yoğun gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağının olduğu Konya'da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, son olarak uygulamaya hazırlandıkları, dünyada örneği olmayan yemek atıklarından ileri teknolojiyle kedi ve köpek maması üretme projesinin hayvan severlerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altay, koronavirüs salgınından dolaylı yaşanan süreçten etkilenen hayvanlar için hem ilçe belediyeleri hem de hayvan severlerle birlikte yoğun yemleme çalışması yaptıklarını, ekiplerin özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sahipsiz köpekler, kediler ve kuşlar için yoğun gayret gösterdiğini belirtti. Son bir haftada ilçe belediyeleriyle birlikte 8 bin 120 kilo köpek maması ve 805 kilo kedi maması dağıttıklarını belirten Altay, Konyalıları evlerinin önünde uygun olan yerlere hayvanlar için bir kap yemek ve bir kap su bırakmaya davet etti.
( Konya’da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü’nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokağa çıkma yasağında hayvanlar unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:46: Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi - Haber 20:46: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı - Haber 20:45: Malatya'da 159 kişiye 500 bin TL 'sokağa çıkma' cezası - Haber 20:44: Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı - Haber 20:42: Yurda giren TIR şoföründe koronavirüs çıktı, 5 kişi karantinaya alındı - Haber 20:10: İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber 18:53: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı - Haber 18:52: Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı - Magazin 16:18: Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi - Haber