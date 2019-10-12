Haberler » Güncel » Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Selçuklu ilçesinde yol kenarına terk edilmiş erkek bebek bulundu.

12.10.2019 11:32Konya'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Selçuklu ilçesinde yol kenarına terk edilmiş erkek bebek bulundu.
Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde yol kenarında ağlama sesi duyan mahalle sakinleri, kundak içinde erkek bebek buldu.
Bebeğin üzerine, isminin "Umut" olduğu yazılan not bırakıldığı fark edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilmek için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin ailesini bulmak için çalışma başlattığı bebeğin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 Komandonun mesajı: tüm terörist unsurları temizleyeceğiz
12:59 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (5)
12:54 Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat
12:59 Havadan fotoğraflar//avcılar'da yıkılan minarenin geri kalan kısmı kaldırılıyor
12:58 Türk bilim insanları iki yeni canlı türü keşfetti
12:53 Demir ve demir dışında en büyük pazar AB ülkeleri
12:53 Şifa deposu asırlık lezzet "Tarhana" telaşı
12.10.2019 13:00:39