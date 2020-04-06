Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da sokak hayvanları unutulmadı

Konya'da sokak hayvanları unutulmadıKONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:24
Konya 'da sokak hayvanları unutulmadı
KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, kentteki koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirterek, Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi. Belediye ekipleri, şehir merkezindeki 250 beslenme noktasında mama ve su bıraktı. Konya’da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel

Haberin Videosu :

Konya'da sokak hayvanları unutulmadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı - Haber 12:30: Sağlıkçılar gibi giyinerek direksiyon başına geçti - Haber 12:30: Nevşehir içme suyu depolarında çalışmalar devam ediyor - Haber 12:30: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 12:30: Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber