Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da sokak hayvanlarına yiyecek deteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiğini bildirdi.

05.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:28
Konya'da sokak hayvanlarına yiyecek deteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ettiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarına ilave tedbirler eklendiği belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını kaydetti.
Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını isteyen Altay, "Büyükşehir, kent merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakmayı sürdürürken, şehirdeki faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara da mama teslim etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Altay, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokak hayvanlarına yiyecek deteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Cizre'de koronavirüs tedbirleri - Haber 15:06: Antalya'da jandarma yorulan çiftçinin tarlasını sürdü - Haber 15:05: Ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla "evde kal" çağrısı - Haber 15:03: Cezayir'den gelen 299 kişi Manisa'da karantinaya alındı - Haber 15:03: ADIYAMAN Parmakta sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber