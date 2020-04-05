Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.

05.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:01
Konya'da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı etkin mücadelesini sürdürürken bir yandan da sokakta yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara yem bırakma çalışmalarını ilave tedbirlerle sürdürüyor. İnsanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları yiyeceksiz bırakmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak sokak hayvanları için düzenli olarak besleme çalışması yaptıklarını belirterek, Konyalıların da bu zor günlerde imkan dahilinde kapılarının önlerine mama ve su bırakmalarını istedi.

Büyükşehir, şehir merkezindeki 250 beslenme odağına hazır mama bırakmayı sürdürürken; Konya'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, üniversitelerin hayvan hakları platformu temsilcileri, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşlara da mama teslim etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konya'da sokak hayvanlarını beslemek için ek tedbir alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:56: Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü - Haber 11:56: Çanakkale'de 250 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber 11:56: Beslediği sokak kedileri "aç kalmasın" diye 112'yi aradı (1) - Haber 11:56: Emekli gurbetçiden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 11:56: Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber