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Konya'da sokaklar sessizliğe büründü

Konya'da sokaklar sessizliğe büründü İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:00
Konya 'da sokaklar sessizliğe büründü
KONYA - İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde yasaktan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. Şehrin en işlek yerlerinden olan Mevlana Meydanı, Mevlana Caddesi, Nalçacı Caddesi, Şefikcan Caddesi ve Demiryolu Caddesi gibi kentin kalabalık yerleri de yasağın ardından boş kaldı. Yasağın başlamasıyla birlikte kentte görev yapan güvenlik güçleri de devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.
Sokağa çıkma yasağı Konya ve diğer büyükşehirlerle Zonguldak ilinde Pazar gece saat 00.00'da sona erecek. Konya’da sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Konya, Genel
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