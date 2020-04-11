Konya'da sokaklarında sessizlik hakim

KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu, 31 ilçesi bulunan Konya 'da sessizlik hakim oldu. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Konya, Sağlık Bakanlığı'nın 'Covid-19' vaka ve ölü sayının en fazla olduğu iller arasında yer alıyordu.

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