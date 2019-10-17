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Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Konya'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

17.10.2019 19:24Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Konya'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.F'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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