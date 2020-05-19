Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni

Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreniKONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi.

Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
19.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10
Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni
KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, düzenlendi. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, çelenk bıraktı. Törene ay yıldızlı maskeleri ile katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı kişiler de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak, saygı duruşunda bulundu.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti Haber
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize ’Virüs bulaşıcı değil’ dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi
Haberler››Güncel››Konya'da, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:10: Elazığ'da hava ve suda bayraklı bayram kutlaması - Haber 11:10: 19 öğretmen ve öğrenci, 19 Mayıs için kamera karşısına geçti - Haber 11:10: Görme engelliler AA'nın betimleme haberlerinden memnun - Haber 11:10: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 320 bini geçti - Haber 11:09: Çanakkale'de 19 Mayıs, sosyal mesafli kutlandı - Haber 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 15:55: İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı - Haberler