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Konya'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:40Konya'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet (55) idaresindeki 46 DR 626 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 33. kilometresinde gece saatlerde DSİ'ye ait su arıtma tesisinin kanalına düştü.
Gece karanlığında fark edilemeyen otomobil, sabah saatlerinde karayolları ekiplerince görüldü.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Su kanalına düşen aracın sürücüsünün cansız bedeni, il emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından çıkarıldı.
Çelebi'nin cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çelebi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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