27.06.2019 11:29
Haberler » Güncel » Haber

Konya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde düştüğü sulama kanalındaki ağaca takılan yaralı inek, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir Mahallesi'ndeki sulama kanalına bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı olduğu ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kaldığı görülen ineğin boynuzuna bir ip bağlanarak, yukarıya doğru çekilmek istendi. Ancak, uzun çabalara rağmen yerinden hareket ettirilemeyen inek, bulunduğu yerden çıkarılamadı.
Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen iş makinesinin kepçesine bağlanan halatın bir ucu da ineğin boynuzuna geçirildi. Daha sonra havaya kaldırılarak, yukarı doğru çekilen inek, 1 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı.
Hayvan sahibi Hüseyin Baş , ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirdi.
Kaynak: AA
Beyşehir , Konya , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:54 İşsizken yediği yemek fikir verdi, madımak konservesi üretti
12:53 Başkan Semih Esen, Muhittin Böcek'i ağırladı
12:53 Taş üstünde fidan yetiştirip erozyonu önlüyor
12:53 Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hastaneyi ziyaret etti
12:52 72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
12:52 Başkentteki özel halk otobüsçülerden zam talebi
12:51 Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu