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Konya'da şüpheli ölüm

Konya'nın Bozkır ilçesinde 1 kişi dere yatağında ölü bulundu.

03.08.2019 22:46 Konya'da şüpheli ölüm
Konya'nın Bozkır ilçesinde 1 kişi dere yatağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi Tufan Deresi Yaylası'na ailesi ile pikniğe giden Erol Özcan (58), namaz kılmak için ayrıldıktan bir süre sonra aynı bölgedeki dere yatağında ölü bulundu.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, köprüden düşmesi sonucu öldüğü değerlendirilen Özcan'ın cenazesi, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesine götürüldü.
Özcan'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği belirtildi.

Güncel

Kaynak: AA

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