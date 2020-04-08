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Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Konya'da kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı.

08.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:10
Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Konya 'da kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kamyon bakım servisinde beraber çalıştığı Halil İbrahim Uzun (33) ile Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri olan Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i (30) tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf Ö'nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yusuf Ö'nün, emniyetteki ifadesinde, cinayetten bir gün önce öldürdüğü kişilerle ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiğini ve olayın ardından ailesiyle hastaneye gittiğini anlattığı kaydedildi.
Doktorlara bir süredir halüsinasyonlar gördüğünü söyleyen şüphelinin, psikolojik sorunları olduğunun saptandığı ve antidepresan ilaçlar kullanmaya başladığı öğrenildi.
Olay
Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri olan Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.
Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Fevzi Çakmak Mahallesi, Konya, Güncel
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