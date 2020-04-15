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Konya'da tahliyeler başladı

Konya'da tahliyeler başladıİNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı.

15.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:12
Konya 'da tahliyeler başladı
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndan tahliyeler başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda tutulan hükümlüler de cezaevindeki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilerek, cezaevinden çıkartıldı.
Cezaevi çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alıırken, tahliye edilen hükümlülerin maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Konya’da tahliyeler başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
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