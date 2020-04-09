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Konya'da taksicilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Konya'nın Kulu ilçesinde taksicilik yapan bir grup esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin 200 lira bağış yaptı.

09.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:36
Konya'da taksicilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Konya 'nın Kulu ilçesinde taksicilik yapan bir grup esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin 200 lira bağış yaptı.
İlçe merkezindeki taksi durağı esnafı, taksici Malik Dönmez önderliğinde topladıkları 5 bin 200 lirayı kampanya hesabına yatırdı.
Dönmez, yaşanan zor günlerde bu kampanyaya destek olmak istediklerini belirterek meslektaşlarının da buna kayıtsız kalmadıklarını dile getirdi.
Malik Dönmez, "Aramızda topladığımız 5 bin 200 lirayı hesaba yatırarak Cumhurbaşkanımızın, reisimizin, yanında olduğumuzu bilmesini istedik. Fakir bizim fakirimiz. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğini bilemeyiz. Gün birlik olma günüdür. İnşallah duamız şu kötü günlerden bir an önce kurtulmaktır. Rabb'im devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Konya, Kulu, Güncel
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