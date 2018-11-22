Konya'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veli Gider idaresindeki odun yüklü patpat diye tabir edilen tarım aracı, ilçeye bağlı Sorkun
Mahallesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtaki Fatma Gider olay yerinde hayatını kaybetti, ağabeyi Veli Gider ise ağır yaralandı.
Veli Gider, Bozkır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Fatma Gider'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Bozkır,Konya
22 Kasım 2018 Perşembe 18:15