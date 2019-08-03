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Konya'da terör propagandasına operasyon

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişinin iş yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

03.08.2019 12:23 Konya'da terör propagandasına operasyon
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişinin iş yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

İlçe merkezinde cep telefonu ve yedek parçalarını satan H. C. Ç'ye ait iş yerinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının iş yerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri ve sözde terör bayrağı baskısı yapılmış telefon kılıfları ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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