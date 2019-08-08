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Konya'da tır bariyerlere çarptı: 1 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

08.08.2019 10:49 Konya'da tır bariyerlere çarptı: 1 ölü
Konya'nın Ilgın ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi Otogar civarı Konya Afyonkarahisar karayolundaki Ilgın Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Olgun Laçin (48) idaresindeki 42 DEU 51 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada, tır sürücüsü Olgun Laçin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan tır, vinç yardımıyla kaza mahallinden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ilgın, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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