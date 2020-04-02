Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

02.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:14
Konya'da tır devrildi: 1 yaralı
Konya 'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Meke Gölü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. yönetimindeki 42 AAJ 192 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü F.Ş. yaralanırken, kabinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kabinde sıkışan sürücü F.Ş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karapınar, Konya, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Konya'da tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:27: Korona virüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu - Haberler 13:27: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 82 yaşında yaşındaki Hatice Teyzeden bağış - Haberler 13:25: Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek - Haberler 13:25: Ayvalık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler 13:22: "Kanserdeki artış nüfus artışından fazla" - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler