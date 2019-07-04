04.07.2019 15:50
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya

Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan E. (64) idaresindeki 06 ET 7007 plakalı otomobil, Akşehir'den Yunak istikametine doğru seyir halindeyken Karayolları kavşağına geldiği sırada, Konya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Sedat K. (52) idaresindeki 63 N 5495 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan bir elektrik direğini de devirdikten metreler sonra, tren yolunun kenarında durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan E. ile otomobilde bulunan Yüksel B. (40) ve Halil B. (18) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
Akşehir, Konya, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
TRABZONSPOR: Allah esirgesin az dikkat edin.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
17:34   Sulama göletine giren genç boğuldu
17:33   Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı
17:29   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
17:12   Odasında mahsur kalan 3 yaşındaki kızı itfaiye merdivenle kurtardı
17:08   Tunus açıklarında mülteci botu battı: 1 ölü, en az 80 kayıp
17:07   Karaman'da otlamak için tarlaya götürülen 42 koyun telef oldu
17:07   Otobüste yarım kilo kokainle yakalandı