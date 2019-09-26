Konya'da tır, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da TIR, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçip, çarptığı otomobili altında sürükleyip şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Mesut Ay'ın kullandığı 07 FES 29 plakalı otomobile çarpan TIR, otomobili altında sürükleyip, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay, eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğlu Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ve TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

Araç içinde sıkışan Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri de, otomobilin üstündeki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra kurtarılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

(

Kaynak: DHA