Konya'da Toplu Açılış Töreni

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar." dedi.Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitap etti.Konya'nın çeşitli ilçelerinde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasının hizmete alındığını, Numune Hastanesine 610 yatak ilave edildiğini, TOKİ'nin tamamladığı Kadınhanı'ndaki 166, Meram'daki 509 konutun açılışının yapılacağını dile getiren Erdoğan, yatırım bedeli 180 milyon lirayı bulan Konya-Beyşehir yolu ve 30 milyon lirayı bulan Karapınar şehir geçişinin de bugün resmi açılışının yapılacağını bildirdi.Necmettin Erbakan Üniversitesinin 240 milyon liralık bir yatırımla Meram Tıp Fakültesine 155 yatak ilave ettiğini söyleyen Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli yatırımlarının da bugün resmen açılacağını belirtti."Konya'nın bu namının boşuna olmadığını gösteriyor"Konya'nın her dönem belediyecilikte Türkiye'ye örnek olmuş bir şehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bugün hizmete açacağımız eserler, Konya'nın bu namının boşuna olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği 180 yeni otobüsün bugün resmen hizmete alındığını açıklayan Erdoğan, belediyenin yollardan köprülere, kavşaklardan su ve kanalizasyon altyapısına, spor tesislerinden cadde, sokak düzenlemelerine kadar toplam 26 ayrı hizmeti tamamladığını aktardı.Meram Belediyesinin 50 milyon liralık yatırımı olan Millet Bahçesinin de resmi açılışını yapacaklarının altını çizen Erdoğan, tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diledi, yatırımların Konya'ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti."Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsü yapılan hizmetlerdir"Konya'nın bölgesinin ve ülkenin parlayan yıldızı olduğunu belirten Erdoğan, şehrin kendisini uluslararası düzeyde de kabul ettirdiğini söyledi.Konya'ya geçen 16 yılda 48,5 milyar lira yatırım yapıldığını bildiren Erdoğan, "Konya'ya bu yakışırdı. Biz de bunu yaptık. Ama durmak yok yola devam." dedi.Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsünün yapılan hizmetler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Lafla bu iş olmaz. Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal lafla olmuyor bu iş, icraat, icraat. Ne yaptın bu ülkede, onu söyle. SSK'de genel müdürlük yaptın, bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı. Sen böyle bir genel müdürlük yaptın. Kuvveden fiile geçmeyen fikirler, nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa, hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru hamasetten ibaret kalır. Biz Türkiye'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak, fiili hizmet olarak da neredeyse çeyrek asırdır gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz.""Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz"Yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladıklarını aktaran Erdoğan, "Batı ülkelerindeki sefahat görüntüsünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerini görüyoruz. Bunları gördükçe, şayet rahmetli Menderes'in, Özal'ın ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasaydı, Türkiye'nin nerelere savrulabileceğini daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde, demokraside ve ekonomide ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık nasıl bir kaosa sürüklenebileceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütmüş olmanın verdiği güven duygusu olduğunu dile getiren Erdoğan, "İşte Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin'de bunu yaşadık. En son Sincar'da da bunu yaşadık. Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz. Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım." ifadelerini kullandı."Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere, bunların hayalleri bile ulaşamaz"Yaptıkları hiçbir yatırımın, hayata geçirilen hiçbir projenin, attıkları hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin huzuru içinde olduklarını anlatan Erdoğan, "Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletimiz üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar yazanları, tezgahlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık." diye konuştu.Hazreti Mevlana'nın bugün nasıl anıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık binlerce insanın katılabildiği törenlerde, huzur içinde anıyoruz." dedi.Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en güzel statlarından birinin Konya'da olduğunu kaydederek, "Artık Konya da kupaları alıyor mu? Gençler, durmak yok dedik. Bilim Sanat Merkezimiz de var mı? Neredeydi bunlar eskiden? Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere, bunların hayalleri bile ulaşamaz. İşte Mavi Tüneli yaptık mı, yaptık. Söz verdik, yaptık. Hızlı treni Konya'ya getirdik mi, getirdik. Bir de bunlara sorun, siz ne yaptınız?" diye konuştu.(Sürecek)