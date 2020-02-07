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Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürütüyor.

07.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:42Konya'da toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir ortamda seyahat etmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yürütüyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, her gün 10 binlerce insanı taşıyan toplu ulaşım araçlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, artan grip ve salgın hastalıklara önlem olması, vatandaşların daha güvenilir, hijyenik bir ortamda seyahat etmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını belirli periyotlarla yürütüyor.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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