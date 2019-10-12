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Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde üzerinde sadece iç çamaşırları olan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü tahmin ediliyor.

12.10.2019 20:33

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

Karapınar'a bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi.

CESEDİN BİR KISMI ÇÜRÜMÜŞ

Yapılan incelemede üzerinde sadece iç çamaşırları bulunan cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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