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Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

27.08.2019 20:48 Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.
Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aziziye Mahallesi, Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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