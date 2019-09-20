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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

20.09.2019 14:06Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyreden Enver Kurt (59) idaresindeki 45 U 0580 plakalı kamyon, Akşehir D-300 kara yolu Atakent kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Sumu (45) yönetimindeki 42 S 7007 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Sumu idaresindeki kamyon da önündeki 03 AP 989 plakalı Tugay Fidan'ın (25) kullandığı otomobile çarptı.
Sürücü Kurt kaza yerinde hayatını kaybederken aynı araçta yolcu olarak bulunan Tolga Kurt (25) ise yaralandı.
Yaralı, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akşehir, Afyon, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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