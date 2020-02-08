Haberler » Güncel » Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:24Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
'nın ilçesinde iki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Buzlanmanın etkili olduğu Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde iki otomobil, aynı yönde seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Sezer Çetinkaya (36) hayatını kaybetti. Yaralanan Funda (38), Nurten (16) ve Orhan Yumuk (41), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Araçta sıkışan Çetinkaya'nın cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga konuldu.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, tırın altına giren otomobillerin çıkarılarak çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 11:05:42