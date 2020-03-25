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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

25.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:14
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya 'nın Hüyük ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 42 TF 809 plakalı minibüs, İmrenler Mahallesi kavşağında Oktay Ö. yönetimindeki 42 YH 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ahmet Öztaş ve Abdurrahman D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Öztaş, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hüyük, Konya, Güncel

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