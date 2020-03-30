Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

30.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:51
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Konya 'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) idaresindeki 01 MA 3859 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 AE 335 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 01 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hasan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan S.E, E.E. ve A.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Kulu, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:32: "Birlikte başaracağız" dedi ve çocuklar için ahşap oyuncak üretti - Haberler 10:30: Binlerce yıllık yöntemle toprağı işliyorlar - Haberler 10:30: Sorumsuz vatandaşlara polis müdahale etti - Haberler 10:30: Alanya'da kapalı olması gereken gözlemeciye kumar baskını: 9 gözaltı - Haberler 10:30: Kars'ta köylerden ilçelere, ilçelerden il merkezine sınırlama getirildi - Haberler 10:16: İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı - Haberler 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:36: Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu 08:59: İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız - Haberler 08:39: Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor - Haberler