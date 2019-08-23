Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 11:41 Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçe merkezi Konya Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki üst geçit inşaatı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 06 MOJ 73 plakalı minibüs, üst geçit inşaatı yanında köprü ayağına çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan İ.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç. ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan karayolu, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ilgın, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:49   Esenyurt'ta bir evden para ve yüzük çalan hırsızlıklar yakalandı
12:39   Fethiye'de trafiği tehlikeye düşüren taksicilere ceza
12:37   Eşiyle konuşmak isterken canından oldu
12:34   47 kaçak göçmenin yaralandığı kazada 2 kişi tutuklandı
12:32   Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı
12:29   Kastamonu'da 8 gündür aranan şahıs bulunamadı
12:29   Maganda kurşunu çocuğu öldürdü