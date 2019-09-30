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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.09.2019 10:58Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Konya Ankara Karayolu Olof Palme Bulvarı Kulu Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 42 M 5000 plakalı cip ile A.A. (26) yönetimindeki 42 M 3943 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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