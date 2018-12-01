Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 LC 074 plakalı otomobil, Ereğli - Aksaray
kara yolunun 67. kilometresi Zengen
Mahallesi yakınlarında Serkan
Bakıcı'nın kullandığı 31 YK 615 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Leyla Çınar
ve Doğukan Gökalp olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Yaşar Ali Aydoğan
, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tır sürücüsü Bakıcı Jandarma
ekiplerince gözaltına alındı.
Ereğli,Konya
01 Aralık 2018 Cumartesi 01:33