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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27.09.2019 18:12Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde seyir halinde olan Fatih Arı (23) yönetimindeki 34 RK 6042 plakalı otomobil, Kevser Sokak kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Akif Şerbet (32) idaresindeki 42 U 6224 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Arı'nın otomobili, önce trafik lambası direğine ardından da bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada sürücü Arı ve aynı araçta yolcu olan Adnan Atar (28) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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