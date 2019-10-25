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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebek yaralandı.

25.10.2019 14:12Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebek yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Konya karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Esra Uçan idaresindeki 42 AAC 514 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan araç sürücüsü anne Esra Uçan (28) ile araçta bulunan Bebek Gökçe Nisa Uçan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansı ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Seydişehir, Konya, Bebek, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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