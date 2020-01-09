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Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı

Akşehir Doğanhisar yolunda bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

09.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:46Konya'da trafik kazası: 2 Yaralı
yolunda bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Akşehir Doğanhisar yolu Reis Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Ömer Ünlen idaresindeki 42 AIB 44 minibüs ile Mehmet Doğan yönetimindeki 42 VE 263 plakalı otomobil, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Doğan ile aynı araçta bulunan Ayşe Dudu Doğan, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğanhisar, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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