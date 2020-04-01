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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:10
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
Konya 'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.O. (30) idaresindeki 35 NHF 51 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yoldan çıkıp devrildi. Kazayı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Y.O. ile otomobilde bulunan Y.D. (28) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Kulu, 3. Sayfa
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